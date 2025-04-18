Дежурят по ночам: россияне штурмуют кассы вокзалов

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Из-за высокого спроса в работе сайта РЖД случился сбой

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Из-за высокого спроса в работе мобильного приложения РЖД бывают сбои.

Туристы из Петербурга штурмуют кассы железнодорожных вокзалов в надежде уехать на Юг. Из-за высокого спроса в работе сайта РЖД случился сбой. И люди добывают билеты по старинке — стоят в длинных очередях и записываются в списки ожидания.

Большинство подтягивается на вокзал еще до начала продаж. Но есть и те, кто дежурят у касс с двух-трех часов ночи, чтобы быть гарантированно первыми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что железнодорожный маршрут между Приморским краем и КНДР откроют 8 мая, заявили в пресс-службе правительства региона.

Инициатива открыть новый маршрут принадлежит губернатору края Олегу Кожемяко. Также поддержка была оказана со стороны РЖД, пограничников, а также таможенников и представителей туриндустрии.

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