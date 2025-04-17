Железнодорожное сообщение между Приморьем и КНДР откроют накануне Дня Победы

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 33 0

Уже 8 мая первые туристы отправятся в город Расон.

Железнодорожное сообщение между Приморьем и КНДР откроют накануне Дня Победы

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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Железнодорожный маршрут между Приморским краем и КНДР откроют 8 мая, заявили в пресс-службе правительства региона.

«Маршрут позволит посетить захоронения советских солдат, погибших при освобождении Кореи от японских захватчиков», — сообщили Telegram-канале регионального правительства.

Инициатива открыть новый маршрут принадлежит губернатору края Олегу Кожемяко. Также поддержка была оказана со стороны РЖД, пограничников, а также таможенников и представителей туриндустрии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что КНДР провела испытание новейшей зенитно-ракетной системы в присутствии Ким Чен Ына, сообщает Центральное телеграфное агентство Коре (ЦТАК). Опытный запуск провело главное управление ракетостроения страны.

В ходе испытаний б было признано, что боевая скорость отклика «превосходна, а надежность всей системы вооружения очень высока», говорится в сообщении.

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