Железнодорожное сообщение между Приморьем и КНДР откроют накануне Дня Победы

Железнодорожный маршрут между Приморским краем и КНДР откроют 8 мая, заявили в пресс-службе правительства региона.

«Маршрут позволит посетить захоронения советских солдат, погибших при освобождении Кореи от японских захватчиков», — сообщили Telegram-канале регионального правительства.

Инициатива открыть новый маршрут принадлежит губернатору края Олегу Кожемяко. Также поддержка была оказана со стороны РЖД, пограничников, а также таможенников и представителей туриндустрии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что КНДР провела испытание новейшей зенитно-ракетной системы в присутствии Ким Чен Ына, сообщает Центральное телеграфное агентство Коре (ЦТАК). Опытный запуск провело главное управление ракетостроения страны.

В ходе испытаний б было признано, что боевая скорость отклика «превосходна, а надежность всей системы вооружения очень высока», говорится в сообщении.