ФСБ России пресекла попытку теракта в Новороссийске

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Задержан гражданин Белоруссии, готовивший взрыв с использованием 2,5 килограммов пластида.

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

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Федеральная служба безопасности России предотвратила теракт в Новороссийске.

Задержан житель Белоруссии, который собирался привести в действие самодельную бомбу. В тайнике силовики нашли два с половиной килограмма пластида, батарейки, детонатор и другие компоненты взрывного устройства. Сейчас несостоявшийся террорист сотрудничает со следствием. Он подробно рассказал, как готовился к убийству.

Украинский агент признался, что Служба безопасности Украины обещала ему заплатить, а вышли на него в одном из telegram-каналов. С конца прошлого года задержанный собирал данные о местах дислокации кораблей Черноморского флота. В итоге он не получил обещанного вознаграждения и может лишиться свободы на 20 лет по статье о теракте.

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