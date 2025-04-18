Они — русские: Зеленский ввел санкции против SHAMAN и Куклачева

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова Срочная новость 1 727 0

Зеленский ввел санкции против 20 россиян, включая Shaman и Куклачева

Зеленский ввел санкции против SHAMAN и Куклачева

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

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Всего в список вошли 20 российских деятелей культуры и спорта.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о персональных санкциях против российских деятелей культуры и спорта. Документ опубликован на сайте офиса Зеленского.

В обновленный санкционный список вошли 20 россиян. Среди них — певец и композитор Ярослав Дронв, более известный как SHAMAN, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, певец Александр Розенбаум, артист цирка Юрий Куклаче, актер Александр Панкратов-Черный.

Санкции также введены против артистов балета Николая Цискаридзе и Сергея Полунина.

Из спортсменов в санкционном списке — фехтовальщица Софья Великая, президент Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе, гимнаст Никита Нагорный, и другие.

Ранее, писал 5-tv.ru, Зеленский ввел санкции против трех музеев Крыма и генерального директора Эрмитажа.

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