Зеленский ввел санкции против трех музеев Крыма и гендиректора Эрмитажа

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 29 0

Зеленский ввел санкции против трех музеев Крыма и гендира Эрмитажа Пиотровского

Зеленский ввел санкции против трех музеев Крыма и гендиректора Эрмитажа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Украина продолжает бороться с мировым культурным наследием и лично с хранителями коллекций и исследователями.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против трех музеев Крыма и генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского. Указ опубликован на его сайте. Согласно документу, под ограничения попали историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», Центральный музей Тавриды и Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник.

Помимо Пиотровского в санкционный список попали главный хранитель музейной коллекции Эрмитажа Светлана Адаксина и ряд ее коллег, других сотрудников. Также в перечне из 112 лиц (в большинстве археологи и историки) первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин, замминистра культуры Владимир Осинцев и директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко заявил, что ограничения будут наложены на людей, которые «способствовали вывозу украинского национального достояния из украинских музеев». В обнародованных списках фигурируют имена 57 капитанов танкеров. Киев обвиняет их в содействии экспорту нефтепродуктов из РФ.

Помимо антироссийских акций, связанных с введением санкций непосредственно против Москвы, Украина периодически подписывает указы о введении мер в отношении граждан и организаций из других стран, сотрудничающих с РФ. После составления очередного перечня последнее слово остается за СНБО. Киевский режим также настойчиво предлагает государствам-партнерам атаковать Россию на этом уровне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на Западе наказывают за любовь к русским песням.

-1° Атмосферное давление 777 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.06
-0.47 102.92
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:32
Против премьера Польши Туска возбуждено дело по обвинению в госперевороте
3:16
Новые обвинения: три человека заявили об изнасиловании рэпером P. Diddy
2:59
Пьяны были оба: мужчина избил слепого сомелье в пятизвездочном отеле Петербурга
2:42
Агродрон и дрон-доставщик: новинки гражданской авиации показали на выставке NAIS
2:21
Зеленский ввел санкции против трех музеев Крыма и гендиректора Эрмитажа
2:06
Трамп запретил трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях

Сейчас читают

«Быстрее, выше и… подальше»: украинские спортсмены бегут с Украины и погибают сотнями
Крадет и заражает: что известно о новой вредоносной программе SparkCat
«Вы узнаете!» — SHAMAN не опровергает слухи о будущей свадьбе
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год