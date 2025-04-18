Российский актер дубляжа Рудольф Панков умер в возрасте 87 лет

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 57 0

Он «подарил» голос Адриано Челентано и Энтони Хопкинсу.

Российский актер дубляжа Рудольф Панков умер в возрасте 87 лет

Фото: www.globallookpress.com/Pascal Deloche

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Ушел из жизни известный российский актер дубляжа Рудольф Панков, ему было 87 лет. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский дубляж».

Причина смерти не уточняется.

Панков полюбился отечественному зрителю за озвучку Магнето и Одина из фильмов Marvel, Джона Локка из сериала «Остаться в живых» и Артура Уизли из «Гарри Поттера», а также за то, что подарил свой голос многочисленным персонажам в исполнении Адриано Челентано, Бена Кингсли, Энтони Хопкинса и Томми Ли Джонса.

За свою карьеру, начавшуюся еще в 1960-х годах, актер озвучил более 800 фильмов, мультфильмов и сериалов. Свои последние роли он отыграл в 2017 году. Помимо озвучки, Рудольф Панков также занимался и съемками в кино — после окончания ВГИКа, он сразу же устроился на киностудию имени Горького. Из его самых ярких ролей можно выделить культовый телесериал «17 мгновений весны» и художественный фильм «Будулай, которого не ждут».

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти актера дубляжа Владимира Герасимова.

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Российский актер дубляжа Рудольф Панков умер в возрасте 87 лет

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