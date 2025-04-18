«Сделал выводы»: Шаляпин признался, как относится к Чуриковой после интервью
Прохор Шаляпин уверен, что Яна Чурикова осознала свой профессиональный провал
Фото: © РИА Новости
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Исполнитель поблагодарил поклонников за поддержку.
Певец Прохор Шаляпин решил не тратить силы и не обижаться на телеведущую Яну Чурикову и ее соведущего Данила Доэрти после неудавшегося интервью. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Просто в очередной раз сделал выводы, что всем мил не будешь по определению, но, разумеется, Яна удалила это интервью, потому как осознала свой провал. Спасибо вам, дорогие мои, за поддержку в комментариях! Это было просто супер!», — описал свою позицию он.
Прежде Шаляпин признался, что Чурикова «допускала высокомерие» во время записи шоу, из-за чего он чувствовал себя дискомфортно. По словам певца, Яна относится к нему холодно уже много лет, однако при общении с гостем на интервью подобное поведение недопустимо.
«Наш русский менталитет предполагает — чем проще ты будешь, тем больше людей к тебе потянутся. Это просто закон. Яна ничего бы не потеряла, если была более добра ко мне. „…“ Это помню. Бывает… Даже в детском саду воспитательница кого-то любит, кого-то нет», — объяснил ошибку он.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как подружиться с Прохором Шаляпиным.
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