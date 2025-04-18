Трамп назвал условие выхода США из переговоров по Украине

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 38 0

Трамп: США выйдут из переговоров по Украине, если стороны начнут саботировать их

США могут выйти из переговоров по Украине если увидят упрямство одной из сторон

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Накануне Киев и Вашингтон подписали меморандум к соглашению о ресурсах.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна выйдет из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон конфликта будет саботировать попытки договориться. Об этом американский лидер заявил в беседе с журналистами.

По словам Трампа, ему хотелось бы как можно скорее договориться, однако он опасается того, что какая-либо из сторон будет намеренно затягивать разрешение конфликта в пользу своих интересов. В таком случае, говорит президент, Штаты будут вынуждены прекратить попытки урегулирования. Однако он выразил надежду, что делать этого не придется.

«Нужно увидеть настоящее стремление положить этому конец. И, как мне кажется, я его вижу», — сказал Трамп.

Его слова также подтвердил Госсекретарь США Марк Рубио, который предупредил, что Соединенным Штатам «нужно будет отойти» от мирных переговоров между Украиной и Россией, если прогресс не будет достигнут «в течение нескольких дней». Вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс, в свою очередь, сказал, что он «оптимистично» относится к мирным переговорам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что западные журналисты подметили презрение к Зеленскому в Бразилии и США.

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Трамп назвал условие выхода США из переговоров по Украине

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