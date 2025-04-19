«Уже боли нет»: жена Боярского раскрыла правду о его состоянии после госпитализации

Актеру вынужден на некоторое время остановить творческую деятельность.

Народному артисту РСФСР Михаилу Боярскому врачи порекомендовали на время оставить работу в театре. Об этом 5-tv.ru рассказала супруга актера, народная артистка России Лариса Луппиан.

«Пока ему не рекомендовали играть какое-то время. Он чувствует себя нормально, уже боли нет сильной у него», — сказала Луппиан.

Артистка отметила, что, вопреки распространяемым ранее данным, инцидент случился 13 апреля, а не 14. Боярский упал на спину с высоты трех метров. Это могло привести к серьезным травмам, в том числе — к перелому грудных позвонков.

В связи с инцидентом в Театре имени Ленсовета сообщили, что Боярский не сыграет в спектакле «Ромео и Джульетта», в котором ранее играл роль Эскала, герцога Вероны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сын Михаила Боярского прокомментировал его состояние. Он рассказал, что с актером все в порядке — тот находится под наблюдением врачей. Из-за падения он действительно получил травму, однако не такую серьезную, как предполагалось изначально.