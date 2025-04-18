«Под наблюдением врачей»: сын Михаила Боярского прокомментировал его состояние

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 47 0

Сергей Боярский: Михаил Боярский находится под наблюдением врачей

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Актер находится под наблюдением врачей.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский находится под наблюдением врачей. Об этом корреспонденту 5-tv.ru сообщил сын актера, государственный и политический деятель Сергей Боярский.

«С папой все нормально, он жив здоров», — сказал Сергей.

Он добавил, что после падения артист действительно получил травму. Однако его состояние контролируется медиками, жизни ничего не угрожает.

«Ничего существенного, ничего такого критичного. Упал, получил определенные травмы. Находится под наблюдением врачей», — заключил сын актера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Михаил Боярский госпитализирован после падения на спектакле в Петербурге. Актер упал на спину с высоты трех метров, это могло повлечь за собой перелом грудных позвонков. В Театре Ленсовета сообщили, что в связи с произошедшим Боярский не сможет сыграть в «Ромео и Джульетте» 18 апреля. Ранее в этом спектакле он исполнял роль Эскала, герцога Вероны.

В настоящий момент актер соблюдает рекомендации врачей — отдыхает и восстанавливает силы.

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