Житель Угледара рассказал о бегстве боевиков ВСУ накануне штурма города

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 20 0

Неонацисты бросали своих раненых во время своего отступления.

Житель Угледара рассказал о бегстве боевиков ВСУ накануне штурма города

Фото: www.globallookpress.com/Rick Mave

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Житель Угледара Донецкой Народной Республики по имени Виктор рассказал о бегстве боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) из города накануне его штурма российскими войсками. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в первую очередь покинули город все украинские офицеры, остались лишь пехотинцы.

«Буквально за день, за два до штурма выехали отсюда „дронщики“, что стояли. И практически остались только обыкновенные пехотинцы. Все офицеры повыезжали, никого тут не было», — рассказал мужчина.

Во время штурма Угледара все местные жители заперлись в подвалах и не выходили на улицу. Взрывы были настолько сильными, что земля тряслась, отмечает Виктор.

Мужчина также рассказал, что во время своего отступления ВСУ бросали своих раненых боевиков. Их позже находили в домах и гаражах во время зачистки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пленный боевик ВСУ признался в зверских преступлениях в Курской области. Оказывается, был прямой приказ убивать всех, кто остался в селе, а потом складировать тела в подвал. Так что боевики делали все, чтобы мирное население не могло покинуть оккупированные населенные пункты. В Русском Поречном жестоко расправлялись с теми, кто пытался оказать сопротивление. Даже с пожилыми, женщинами и детьми, и делали это хладнокровно.

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