В Курской области задержан украинский националист, который был причастен к убийству мирных жителей в селе Русское Поречное. На допросе пленный украинский боевик рассказал о зверствах ВСУ в приграничных районах. И вскрылись по-настоящему шокирующие детали.

Оказывается, был прямой приказ убивать всех, кто остался в селе, а потом складировать тела в подвал. Так что боевики делали все, чтобы мирное население не могло покинуть оккупированные населенные пункты. В Русском Поречном жестоко расправлялись с теми, кто пытался оказать сопротивление. Даже с пожилыми, женщинами и детьми, и делали это хладнокровно.

Следственный комитет просит всех, кто что-либо знает о преступлениях ВСУ в селе Русское Поречное, сообщить об этом по телефону, который будет на экране во время сюжета. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

Глаза бегают, руки трясутся, во время разговора заикается. На первый взгляд, пленный боевик ВСУ — случайный новобранец, попавший на фронт как пушечное мясо, но это не так. Все то, что он осознанно творил на курской земле, приводит в ужас.

«Мы их связали. Затем старший группы достал гранату, выдернул кольцо и кинул в подвал», — рассказал на допросе пленный боевик ВСУ Евгений Фабрисенко.

Евгений Фабрисенко — один из тех садистов, что жестоко расправился с мирными жителями в Русском Поречном. Шокирующее видео последствий появилось в сети пару недель назад, никого не оставив равнодушным.

Прямой приказ убивать всех, кто остался в селе, а потом складировать тела в подвал поступил напрямую от командования 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, подробно рассказывает Евгений Фабрисенко. Действовал он не один, в группе было четверо карателей, у старшего позывной Кум. Приказ все выполняли с особой жестокостью.

«Мы зашли в дом, в первый дом. Там была девушка лет 18-20. Девушку избили, изнасиловали. Поставил на колени и выстрелил в затылок», — сказал боевик

От этих откровений становится дурно. Фабрисенко признается, люди пытались оказывать сопротивление и бросались с кулаками на боевиков. Те в ответ действовали еще более изощренно и жестоко.

«Мы одному из мужчин порезали руки. Поиздеваться», — сказал Фабрисенко.

Каждую свою расправу они отмечали: у командира при себе была бутылка водки и пакет наркотиков. Некоторые куряне пытались сбежать из Русского Поречного, но не смогли.

«Наши простреливали, чтобы они не могли выйти», — рассказал Фабрисенко.

Всего на счету Фабрисенко и банды карателей более 22 убитых жителей Русского Поречного. Следственные действия завершены. Все тела недавно извлекли из подвала. Большинство убитых — с завязанными глазами и руками.

Хладнокровно убивать русских Фабрисенко и его сослуживцев научили инструкторы, которые готовили его к отправке в Курскую область.

«Когда я убивал жителей Курской области, это был мой долг», — заявил украинский боевик.

Именно на это сейчас и делает расчет командование ВСУ — система пытается воспитать беспринципных карателей, которые будут убивать людей, к примеру, просто за то, что они русские и симпатизируют нашей стране. За это убивали жителей Мариуполя, Угледара, Артемовска и Часов Яра. И вот теперь жителей Курской области.

«По мере освобождения Курской области мы, к сожалению, будем сталкиваться с все большими доказательствами преступных действий и проявления политики геноцида со стороны украинского политического режима по отношению к русскоязычному населению. Это все непременно будет вынесено на международные площадки», — подчеркнул посол МИД РФ по особым поручениям и преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Каждого боевика, который вторгся на нашу землю, возмездие обязательно настигнет.

«Следствие продолжает устанавливать полную картину произошедшего, чтобы никто из причастных не ушел от ответственности. Поэтому Следственный комитет обращается ко всем, кому что-либо известно о преступлениях украинских боевиков в Русском Поречном, и призывает сообщить об этом военным следователям», — сказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Фабрисенко уже арестовал Курский суд. Его обвиняют в совершении террористического акта, изнасиловании, а также в насильственных действиях, совершенных группой лиц по предварительному сговору.