Лавров: Евросоюз открыто хочет возобновить европейскую идеологию нацизма

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Лавров: Евросоюз открыто хочет возобновить европейскую идеологию нацизма

Лавров указал на возрождение нацизма в ЕС на фоне запрета посещать РФ на 9 Мая

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

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Россия намерена бороться с подобными тенденциями.

Глава МИД России Сергей Лавров резко отреагировал на решение Евросоюза запретить своим представителям посещать Россию в День Победы. Он назвал это не просто недружественным шагом, а прямым сигналом к возрождению нацистской идеологии в Европе.

«Нет такого слова, которое охарактеризовало бы это явление. Я сейчас не иронизирую, это уму непостижимо, как Евросоюз открыто хочет возобновить европейскую идеологию нацизма», — заявил Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину. Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале журналиста.

Министр подчеркнул, что Россия намерена бороться с подобными тенденциями и приложит максимум усилий, чтобы европейские страны не утратили свои настоящие ценности. По его словам, Брюссель продолжает курс, который опасно напоминает страницы истории, от которых Европа когда-то публично отказалась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Запад продолжает всеми средствами поддерживать украинскую власть. По словам Лаврова, разговоров о выборах на территории Украины сейчас не ведется.

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