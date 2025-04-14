Лавров: Европа «сделает все» против смены власти на Украине

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 22 0

Лавров: Европа сделает все, чтобы не допустить смены режима Зеленского

Лавров: Европа «сделает все» против смены власти на Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/WWW.SMIRNOVIVAN.RU/Тарас Петренко

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Россия настаивает на проверке Киева «на чистоплотность».

Страны Запада способны приложить все силы для того, чтобы поддерживать нынешний режим на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с газетой «Коммерсантъ».

По словам дипломата, о возможных выборах на украинских территориях не идет и речи.

«Никто же про выборы даже не заикается. Сейчас, правда, американцы сказали, что выборы надо проводить. Но Европа сделает все, чтобы режим не сменился по сути своей», — отметил он.

Лавров пояснил, что Россия, ведя переговоры с западными властями для решения противодействия на Украине, добивается проверки Киева «на чистоплотность».

До этого, 12 апреля, депутат Верховной рады Александр Дубинский пояснял, что лидер киевского режима Владимир Зеленский, несмотря на свои публичные высказывания, начал активную подготовку к выборам.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, как отметил политик, работает с интеллектуальной стороной предвыборной кампании. Ему при содействии министра цифровой трансформации Михаила Федорова поручено создать избирательную технологию, адаптированную к настоящей ситуации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сбежал от российских журналиста из-за неудобных вопросов.

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