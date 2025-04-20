В Китае испытали неядерную водородную бомбу

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 33 0

Изобретение стало результатом работы специалистов из научно-исследовательского института корпорации CSSC.

В Китае испытали неядерную водородную бомбу

Фото: 5-tv.ru

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В Китае проведены успешные испытания двухкилограммовой водородной бомбы, созданной без применения каких-либо ядерных материалов. Об этом сообщили в South China Morning Post со ссылкой на статью в Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance.

«Комбинация позволяет точно контролировать интенсивность взрыва, легко достигая равномерного поражения целей на обширных территориях», — поделились мнением ученых журналисты.

Изобретение стало результатом работы специалистов из Научно-исследовательского института 705 Китайской государственной судостроительной корпорации (CSSC), которая является ведущим разработчиком подводных систем вооружения.

По данным СМИ, в неядерной бомбе задействован твердотельный накопитель водорода, который и позволяет сохранять гораздо большее количество вещества, чем в баллонах под давлением. Его создали для доставки газа в труднодоступные зоны, чтобы питать топливные элементы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что полимерные цепи целлюлозы позволили установить реальный возраст Туринской плащаницы.

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