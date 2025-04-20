Полимерные цепи целлюлозы помогли назвать реальный возраст Туринской плащаницы

Итальянские ученые разработали собственную технологию определения возраста материала на примере Туринской плащаницы. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал ученый Либерато Де Каро из Института кристаллографии Национального исследовательского совета.

Вышеупомянутая техника позволяет измерять среднюю длину полимерных цепей целлюлозы в образце, которые со временем становятся короче. Исследователи не видят сами полимерные цепи, но могут наблюдать за волнами, которые те генерируют, пояснил специалист.

Чтобы рассчитать возраст, исследователи сравнивали показатели исследуемых образцов с данными материалов, датировка которых установлена ранее.

«Один из проанализированных образцов — Туринская плащаница, а вот дифракционная фигура, которая появляется на ее поверхности. Интересно, что полученный профиль интенсивности дифракционных волн, полученных из Туринской плащаницы, идеально перекрывает интенсивность зеленого образца. Он относится к I веку нашей эры и был взят из крепости, которая попала в руки римлян в 74 году нашей эры. Образец был датирован 65 годом нашей эры», — сказал Де Каро.

Поскольку профиль идеально перекрывает этот зеленый образец, можно сделать вывод, что Туринская плащаница имеет двухтысячелетнюю историю, добавил ученый.

Подробнее — в эксклюзивном интервью Либерато Де Каро «Известиям».