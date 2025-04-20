Полимерные цепи целлюлозы помогли назвать реальный возраст Туринской плащаницы
Ученые из Италии разработали особую технологию.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Marco Destefanis
Итальянские ученые разработали собственную технологию определения возраста материала на примере Туринской плащаницы. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал ученый Либерато Де Каро из Института кристаллографии Национального исследовательского совета.
Вышеупомянутая техника позволяет измерять среднюю длину полимерных цепей целлюлозы в образце, которые со временем становятся короче. Исследователи не видят сами полимерные цепи, но могут наблюдать за волнами, которые те генерируют, пояснил специалист.
Чтобы рассчитать возраст, исследователи сравнивали показатели исследуемых образцов с данными материалов, датировка которых установлена ранее.
«Один из проанализированных образцов — Туринская плащаница, а вот дифракционная фигура, которая появляется на ее поверхности. Интересно, что полученный профиль интенсивности дифракционных волн, полученных из Туринской плащаницы, идеально перекрывает интенсивность зеленого образца. Он относится к I веку нашей эры и был взят из крепости, которая попала в руки римлян в 74 году нашей эры. Образец был датирован 65 годом нашей эры», — сказал Де Каро.
Поскольку профиль идеально перекрывает этот зеленый образец, можно сделать вывод, что Туринская плащаница имеет двухтысячелетнюю историю, добавил ученый.
Подробнее — в эксклюзивном интервью Либерато Де Каро «Известиям».
- 20 апр
- Прихожане Храма Христа Спасителя рассказали, о чем молятся на пасхальной службе
- 20 апр
- Благодатный огонь привезли в Храм Христа Спасителя на пасхальное богослужение
- 20 апр
- В Италии опровергли теорию о средневековом происхождении Туринской плащаницы
- 20 апр
- Владимир Путин посетил пасхальную службу в Храме Христа Спасителя
- 19 апр
- Пасхальная служба в Храме Христа Спасителя — прямая трансляция
- 19 апр
- Пасхальные богослужения прошли во Владивостоке и Магадане
- 19 апр
- Верующие всей России в Великую субботу освятили пасхальные угощения
- 19 апр
- Новая схема: мошенники предлагают россиянам списать долги в честь Пасхи
- 19 апр
- В подземном православном храме группировки войск «Центр» освятили куличи
- 19 апр
- Самолет с Благодатным огнем вылетел в Москву
80%
Нашли ошибку?