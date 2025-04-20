В Белгородской области ребенок пострадал из-за мины ВСУ

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 13 0

В Белгородской области мальчик пострадал из-за детонации украинской мины

В Белгородской области ребенок пострадал из-за мины ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

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Пострадавшему оказывают медицинскую помощь.

В селе Таврово Белгородской области из-за детонации мины Вооруженных сил Украины (ВСУ) получил серьезные травмы 12-летний мальчик. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, несколько месяцев назад семье из Таврово подарили мину-„колокольчик». Уверили, что она обезврежена. Сегодня 12-летний мальчик взял эту мину в руки — предварительно, к хозяевам дома приехали в гости знакомые с ребенком», — поделился информацией он.

По текущим сведениям, пострадавший госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями плеча, живота и ноги в детскую областную клиническую больницу.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Следствию предстоит уточнить все обстоятельства инцидента.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Белгородской области в результате атаки ВСУ ранены два мирных жителя. Их доставили в больницу с травматической ампутацией кисти и ампутацией предплечья.

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