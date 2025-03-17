В Белгородской области в результате атаки ВСУ ранены два мирных жителя

В Белгородской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранены два мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом продолжает работать наша система противовоздушной обороны (ПВО) — идет уничтожение вражеских беспилотников. Предварительно, ранены два мирных жителя», — проинформировал он в своем Telegram-канале.

Пострадавших доставили в больницу. У одного травматическая ампутация кисти, у второго — ампутация предплечья.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате атаки в селе Тишанка Волоконовского района повреждена кровля здания соцобъекта, а в поселке Красная Яруга и в хуторе Фищево Краснояружского района дроны повредили транспорт. Помимо этого, дронами повреждены домостроения в селе Нечаевка Белгородского района и в Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка.