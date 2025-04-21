Последний ветеран ВОВ в Херсонской области умер в возрасте 98 лет

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 24 0

В военные годы он служил на 1-м Белорусском фронте сапером-разведчиком

В Херсонской области скончался последний ветеран Великой Отечественной войны

Фото: Telegram/Кастюкевич Live/kastyukevich_live

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Последний ветеран Великой Отечественной войны Семен Чумаченко, проживавший в Херсонской области, ушел из жизни на 99-м году. Об этом стало известно из сообщения сенатора от региона Игоря Кастюкевича.

«Скорбные вести пришли из Херсонской области. Умер Семен Михайлович Чумаченко. Светлая память», — отметил он в Telegram-канале.

Родился Чумаченко в селе Макаровка в Херсонской области в 1926 году. В действующую армию он попал в 1944 году, когда достиг возраста 17 лет. Уточняется, что он проходил службу на 1-ом Белорусском фронте сапером-разведчиком. В ходе боев, шедших у реки Висла, Чумаченко взял в плен ценного противника, несмотря на непрекращающийся вражеский пулеметный огонь.

При этом ушедший из жизни ветеран участвовал в Берлинской наступательной операции, где потерял ногу из-за тяжелого ранения конечности и последующей ампутации. За особые заслуги перед отечеством Семена Чумаченко наградили медалью «За отвагу» и орденом Отечественной войны 1-й степени.

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