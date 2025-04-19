«Беречь любой ценой»: потомок Мелитона Кантарии о важности сохранения правды о ВОВ

Георгий Кантария пошел по стопам родственника, он сражается за Донбасс в зоне СВО.

Внучатый племянник Мелитона Кантария, бойца Красной Армии, младшего сержанта, водрузившего Знамя Победы на крышу Рейхстага, Георгий Кантария рассказал о необычном подарке. В его расположение в зоне спецоперации прислали визитку знаменитого прадеда. Этот привет из прошлого потомок героя получил от человека, которого не знал лично. Зато отправитель вспоминает советского героя с особой теплотой.

Георгий Кантария прошел срочную службу в войсках противовоздушной обороны, после чего заключил контракт с Росгвардией. Теперь он сам поднимает флаги над освобожденными от националистов территориями Донбасса. Память о Мелитоне Варламовиче в его семье — предмет большой гордости. Его история передается от старших младшим, из поколения в поколение. А недавно у него оказалась очень ценная реликвия, которая тоже войдет в эту историю.

«В зону специальной военной операции попала личная визитка Мелитона Кантария… В 1982 году на концерте в Москве в преддверии празднования годовщины Великой Победы учащиеся московского техникума Татьяна Паланина, на тот момент ей было 17 лет, читала стихотворение „Жди меня“ и, не сдержав эмоций, расплакалась. Мелитон Варламович вместе с еще шестью ветеранами сидел в первых рядах и вышел на сцену и обнял ее. С ее слов, было так, будто обнял родной дедушка — тепло и спокойно», — поделился военнослужащий.

Как отметил Георгий, после выступления студентка встретилась с героем Великой Отечественной в холле. Мелитон Варламович вручил девушке свою визитку и пригласил в гости, когда та подрастет. С тех пор Татьяна хранила эту визитку, а когда узнала, что потомок Кантария служит в зоне спецоперации, решила поделиться своей памятью с ним. И отправила подарок ему.

По мнению Георгия Кантария, судьба его прадеда пробуждает в наследниках чувство ответственности за сохранение правды о войне. Гордость за его подвиг сопровождает всех членов семьи с детства, придает стойкости и мужества. Для военнослужащего прадед — пример того, как обычный человек может стать частью Великой истории. Это чувство, уверен он, должен испытывать каждый россиянин, ведь все они — потомки непобедимых советских солдат, героев Великой Отечественной войны.

«Советский Союз заплатил за победу самую высокую цену, и попытки исказить эту правду кажутся нам несправедливыми, оскорбительными. Мы должны защищать правду, особенно сейчас, когда живы не все свидетели той войны. Мы, потомки, должны беречь правду любой ценой. Поэтому мы здесь находимся, на специальной военной операции, отстаиваем свою историю, отстаиваем историю наших прадедов», — заключил Кантария.

Мелитон Варламович с декабря 1941 года сражался в рядах 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии, за все время получил три ранения. В ходе боев за Берлин 30 апреля 1945 года разведчики младший сержант Мелитон Кантария и сержант Михаил Егоров под командованием лейтенанта Алексея Береста подняли Знамя Победы над Рейхстагом. За совершенный подвиг Егоров и Кантария 8 мая 1946 года были удостоены почетного звания Героев Советского Союза с вручением Ордена Ленина и знака отличия Золотая Звезда.

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