Флирт через эмодзи: как смайлики в переписке могут вас рассорить с друзьями

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Диана Исаченкова
Диана Исаченкова 32 0

Психолог Самбурский: заниженная самооценка приводит к чувствительности к эмодзи

Эмоциональный интеллект через эмодзи: как не сделать переписку неловкой

Фото: www.globallookpress.com/Frank May

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Юмор, тревога, влюбленность — все это в мессенджерах мы дополняем картиночками. Однако необдуманное использование эмодзи может привести к скандалу.

В наше время многие люди стали чувствительными к эмодзи и нередко нарушают цифровой этикет из-за неправильного использования смайликов. Клинический психолог Станислав Самбурский поделился с Life.ru тем, какие чувства люди испытывают от разных эмодзи.

«Люди „читают“ в эмодзи то, что уже несут внутри себя. Один и тот же „огонек“ может быть флиртом, дружеским подбадриванием или символом агрессии — в зависимости от нашего опыта, фона и текущего эмоционального состояния. Поэтому иногда мы можем понимать эмодзи совершенно не так, как хотел собеседник», — поделился эксперт.

Граждане, испытывающие дефицит базовых социальных потребностей, особенно остро реагируют на смайлики. Это касается в первую очередь тех, кто долго не получал одобрения, романтического внимания или искреннего интереса к себе.

Они находятся в состоянии, которое в психологии называется фрустрированной потребностью в признании. По словам эксперта, когда такая потребность долго остается без внимания, человек начинает воспринимать даже малейшие знаки интереса как нечто значительное.

Например, простое «как дела?» может восприниматься как «он явно в меня влюблен», а один эмодзи — как подтверждение «сексуального интереса».

Психолог составил список эмодзи, которые часто вызывают неоднозначные реакции:

  • Подмигивающее лицо, к примеру, может восприниматься как флирт или ирония, особенно у людей с низкой самооценкой;
  • Персик и баклажан — из-за сексуальных ассоциаций могут восприниматься как откровенное домогательство, особенно в незнакомом общении;
  • Огонек может быть комплиментом, но также воспринимается как чрезмерный интерес к внешности;
  • Смайлик с поцелуем — для одних он дружелюбный, а для других — слишком интимный;
  • Эмодзи с сердечками в глазах часто трактуется как признак влюбленности, даже если это просто реакция на красивое фото.

Однако, как всегда, дело не только в символах, а в том, какую внутреннюю рану они затрагивают, заключил эксперт.

Мы не можем избавиться от эмодзи, но можем научиться понимать не только символы, но и свои собственные чувства. Если вас задела «улыбочка» в сообщении, психолог рекомендует задать себе несколько вопросов: почему это вызвало у меня такую реакцию, какую потребность это затронуло?

Если вы замечаете, что любое ваше сообщение кто-то воспринимает как флирт, помните: интерпретация — это ответственность того, кто ее делает. Вы не отправили домогательство — возможно, вы просто столкнулись с чьими-то скрытыми комплексами.

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