Навстречу друг другу: какие семь шагов помогут построить настоящую любовь

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 28 0

Психолог Сафронов: настоящая любовь требует искренности от партнеров

Фото, видео: www.globallookpress.com/Isai Hernandez; 5-tv.ru

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Стоит отличать яркую, но мимолетную влюбленность от большого чувства, которое паре нужно взрастить самостоятельно.

Чтобы любовь была настоящей, нужно уметь быть собой рядом с партнером, а не казаться кем-то другим. Об этом 5-tv.ru рассказал Роман Сафронов, клинический психолог, практикующий психотерапевт, действующий член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги (ОППЛ), основатель школы «Новые грани».

По словам специалиста, крепкие и стабильные отношения выстраиваются постепенно. Они перерождаются из кратковременной эмоциональной влюбленности в большое и стабильное чувство.

Именно в период влюбленности человек, стремясь понравиться другому, надевает маску и не показывает себя настоящего.

«Крайние стадии влюбленности могут приводить и к маниакальности, определенным таким негативным последствиям, запретам или же, наоборот, постоянному такому преследованию объекта влюбленности. Все это есть как раз признак не любви, а влюбленности», — объясняет эксперт.

Психолог утверждает, что для роста ваших отношений нужно уметь не зацикливаться на человеке, а отпускать его. Строить свою жизнь дальше, включив в нее любимого. 

Любовь стоит на трех китах, уверен Сафонов. На близости, когда хочется постоянно находиться рядом с дорогим человеком и прикасаться к нему. На страсти, которая яркая и эмоциональная в начале, потом становится более стабильной. И на ответственности, которая порождает долгосрочное желание быть именно с этим человеком.

А еще эксперт выделил семь шагов к настоящему, глубокому чувству. Первый шаг — это принятие всех плюсов и минусов вашей половинки без каких-либо условий. Понимание, что ее присутствие делает вашу жизнь лучше.

Вторым шагом специалист называет откровенность и естественность. Нужно быть самим собой рядом с объектом своих чувств, осознавать, что вам легко и интересно рядом с ним, так же, как и ему рядом с вами.

Третий шаг — это перестать бояться показаться глупой/глупым рядом с вашим партнером. Не опасайтесь перед ним открываться и принимайте его искренность, советует психолог.

Четвертым шагом, по мнению Сафронова, является умение слышать и слушать, чувствовать и понимать возлюбленного с полуслова.

«Но здесь важный момент. Ни один человек не умеет читать мысли другого. Поэтому, если вы что-то хотите, учитесь грамотно доносить эту информацию своему партнеру, другому человеку, которого вы любите», — уточнил эксперт.

Пятым шагом является синхронность и похожесть. Специалист уверен, что важно не просто понимать друг друга с полуслова, но и находиться рядом даже в тишине, в уютном молчании. Создавайте общий вайб, резонируйте с возлюбленным.

К шестому шагу эксперт относит осознанность вашего выбора в пользу этого человека, как и его в пользу вас.

Седьмой — это стремление разделять все оттенки эмоций и чувств вашей половинки. Быть рядом и в горе, и в радости. Погружать человека в ваш мир и погружаться в его. Не перекладывать все на свою пару, а становиться поддержкой и ощущать ее в ответ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как понять, что партнер потерял к вам интерес.

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