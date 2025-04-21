Путин подписал закон о статусе ветерана для бойцов приграничных к СВО территорий

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень лиц, которым присваивается статус ветерана боевых действий. Документ размещен 21 апреля на официальном портале правовой информации.

Согласно новой норме, статус ветерана смогут получить участники боев на территориях, прилегающих к районам проведения специальной военной операции. Также он будет предоставляться добровольцам, вступившим в формирования, созданные по решению властей, если они содействовали выполнению задач Вооруженных сил РФ — в том числе при отражении вторжения на российскую территорию и в ходе вооруженных провокаций на границе и в приграничных регионах.

Помимо этого, законом предусмотрено освобождение от призыва на срочную службу граждан, проходящих службу в воинских формированиях Донецкой и Луганской народных республик.

В ходе выступления 9 апреля премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подчеркнул важность скорейшего внедрения единых стандартов поддержки участников специальной военной операции в деятельность социальных учреждений по всей стране.

Также он обратил внимание на то, что обеспечение ветеранов СВО, имеющих инвалидность, техническими средствами реабилитации должно быть максимально удобным и прозрачным. По его словам, этот процесс находится под пристальным вниманием правительства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин в Национальном центре «Россия» наградил победителя премии «Служение».