Опасные симптомы после укуса клеща могут проявиться спустя месяц

Головная боль и увеличение лимфоузлов — тревожные сигналы, на которые стоит обратить внимание.

Первые симптомы переносимых клещами болезней можно ощутить даже спустя месяц после укуса насекомого. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала врач-инфекционист Ольга Столярова.

Самым характерным симптомом болезни Лайма (боррелиоз. — Прим. ред.) может стать мигрирующая эритема — красное пятно, напоминающее мишень. Такое может проявиться и на 30-й день после укуса. Среди других распространенных симптомов — лихорадка, слабость, головная боль, боль в суставах и мышцах, увеличение лимфоузлов.

Признаки клещевого энцефалита могут дать о себе знать, начиная с седьмого и по 14-й день с момента укуса, а в редких случаях они обнаруживаются так же через месяц. У зараженного может наблюдаться лихорадка, головная боль, тошнота и слабость. На поздних стадиях возможны судороги, параличи и проблемы с памятью.

Другое заболевание, которое также могут человеку передать клещи, это анаплазмоз или эрлихиоз. Первые симптомы такого недуга дают о себе знать спустя одну или две недели после укуса. В ряду основных признаков болезни — высокая температура, озноб, головная и мышечная боли и тошнота.

При появлении похожих симптомов необходимо сразу посетить инфекциониста, еще лучше, сразу после укуса клеща, отнести его в лабораторию для проведения исследований. После этого вы точно будете знать, есть ли риск заразиться опасным заболеванием.

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