«Знают, чего хотят»: мать Тимати о его совместном отдыхе с Решетовой в ОАЭ

Сама родительница музыканта старается избегать активного участия в воспитании детей сына.

Симона Юнусова, мама рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов. — Прим. ред.), не видит ничего предосудительного в том, что музыкант провел совместный отпуск со своей бывшей возлюбленной моделью Анастасией Решетовой в Объединенных Арабских Эмиратах. На комментарии поклонников артиста женщина ответила в соцсетях.

Юнусова уточнила, что рассматривает общение сына с экс-избранницей с положительной стороны, поскольку Тимати и Решетова воспитывают общего сына Ратмира. Уделять время чаду должны оба родителя и на их плечах целиком лежит ответственность за его будущее.

Звездная мама также подчеркнула, что сама в этом процессе принимает минимальное участие, и такой подход уберегает ее от конфликтов и недопонимания.

«А еще говорили, что я отбирала Алису у Алены (бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова. — Прим. ред.), что я не даю сыновьям жениться и много чего. Мы никогда не жили вместе, и у нас не было ничего общего. Сейчас есть чудесный ребенок, к воспитанию которого не имею никакого отношения. У него есть родители, которые знают, видимо, чего хотят, поэтому нет никаких колкостей ни в чью сторону. Угомонитесь, милые, и ловите хайп на чем-то другом», — написала женщина в блоге.

В настоящее время рэпер состоит в отношениях с моделью Валентиной Ивановой. Подробностями пара публично предпочитает не делиться, сохраняя приватность.

Ранее, писал 5-tv.ru, Симона Юнусова отказалась отдавать свою почку сыну Тимати и его дочке Алисе.