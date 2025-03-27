Симона Юнусова отказалась отдавать свою почку сыну Тимати и его дочке Алисе

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 53 0

Стать донором звездная родительница готова только для младшего брата рэпера — Артема. Как она объяснила это шокированной внучке?

Мама Тимати объяснила, почему не отдала бы сыну и его дочери Алисе свою почку

Фото: Невар Виталий/ТАСС

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Симона Юнусова (в девичестве Черноморская. — Прим. ред.), мама рэпера Тимура Юнусова, известного как Тимати, обсудила с его десятилетней дочкой Алисой важный вопрос. После просмотра очередного эпизода сериала «Почка» бабушка и внучка порассуждали о донорстве. Отвечая на вопрос девочки, Симона заявила, что пожертвовала бы ей свой орган, если бы это было необходимо. А что если пришлось бы выбирать между Алисой и собственными детьми?

«А если бы почка понадобилась мне и Теме (младший брат Тимати Артем Юнусов. — Прим. ред.) одновременно, кому бы ты отдала предпочтение?» — не унималась внучка.

Реакция Симоны Яковлевны оказалась для девочки неожиданной. Женщина не задумываясь выбрала своего взрослого сына, а не ее. По мнению Алисы, это категорически несправедливо.

«Вы бы видели Алису в этот момент! Мой ответ поверг ее в шок! Она ужасно расстроилась и спросила: «Почему же так, когда ее жизнь только начинается, а у Артема уже «закат» — 38 лет?» — поделилась бабушка в соцсетях.

Но Юнусова все подробно объяснила: Артем, хоть уже и не ребенок, все еще ее сын, а у Алисы есть собственные родители, и они должны позаботиться о ее здоровье. Потом ей пришлось еще раз сделать выбор, теперь уже между двумя сыновьями. И снова «победил» Артем. Не потому, что его любят больше, чем старшенького, а потому что Тимати — очень состоятельный человек, который сам может «организовать» себе донорскую почку, если придется.

«Алиса, можно я останусь при своих почках, и они никому из вас никогда не понадобятся?» — на этом Симона Яковлевна поспешила завершить непростой разговор.

Ранее, писал 5-tv.ru, бывшая избранница Тимати и мать его сына Анастасия Решетова заявила о заказной травле в интернете.

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