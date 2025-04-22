Штрафа не избежать? Названы основные ошибки рыбаков

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 37 0

Юрист Хаминский: разрешено ловить не более 5 кг рыбы на человека в сутки

Штрафа не избежать? Названы основные ошибки рыбаков

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

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С 2021 года в России действуют новые нормы закона о любительском рыболовстве

Российские суды вынесли приговоры почти двум тысячам человек за незаконную рыбалку в 2024 году. Юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с Life.ru рассказал о главных ошибках рыбаков, которые приводят к крупным штрафам.

Эксперт напомнил, что с 2021 года в России действуют новые нормы закона о любительском рыболовстве, которые установили презумпцию бесплатной рыбалки в водоемах общего пользования. По словам Хаминского, это означает, что каждый житель страны имеет право ловить рыбу в таких местах безвозмездно. Под это условие подпадаю все водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.

Однако существуют и ограничения. Рыбалка с использованием взрывчатых и химических веществ, электротока и сетей запрещена. Также установлен лимит на улов: не более пяти килограммов рыбы на человека в сутки. Нарушение правил рыболовства может повлечь за собой как административную, так и уголовную ответственность.

В случае ловли в местах нереста или на миграционных путях к ним, а также при причинении крупного ущерба (более 100 тысяч рублей) наступает уголовная ответственность. В таких случаях любителей рыбалки могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей, а также назначить исправительные работы или реальный срок до двух лет.

Ранее 5-tv.ru писал, какие виды рыб запрещено ловить в России.

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