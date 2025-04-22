В Коста-Рике началось извержение вулкана Поас

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 23 0

Извержение вулкана Поас началось в Коста-Рике

В Коста-Рике произошло извержение вулкана Поас

Фото: Zuma\TASS/ТАСС

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Впервые с 2017 года республика наблюдает такие последствия.

Неподалеку от города Сан-Хосе в республике Коста-Рика начал извергаться вулкан Поас. Из последствий — столб пепла высотой четыре километра над уровнем моря, пишет газета El Comercio, ссылаясь на Вулканологическую и сейсмологическую обсерваторию республики.

«Мощное извержение вулкана Поас, которое произошло во второй половине дня в понедельник, 21 апреля 2025 года. <…> Пепел достиг четыре км над кратером, что является значительной высотой, невиданной с 2017 года», — сказано в публикации.

На расположенных вблизи вулкана территориях не обнаружили пепла, извержение прошло без землетрясений. Издательство уточняет, что работа международного аэропорта имени Хуана Сантамарии продолжается в штатном режиме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Камчатке началось извержение Ключевского вулкана. Исходя из предварительных прогнозов, оно затянется на неделю. Для вулкана такого типа характерны пульсирующие извержения. Другой вариант — фонтанирующие базальтовой лавой из кратера или бокового прорыва. На склонах Ключевской сопки находится около 80 побочных кратеров.

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