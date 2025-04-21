На Камчатке началось извержение Ключевского вулкана

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 38 0

Оно может продлиться больше недели.

На Камчатке началось извержение Ключевского вулкана

Фото: © РИА Новости/Май Начинкин

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Вулкан Ключевская сопка активизировался и начал извергаться на Камчатке. Ночью в вершинном кратере было отмечено свечение, о чем сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

«20 апреля началось эксплозивное извержение вулкана Ключевский стромболианского типа», — отмечается в сообщении.

Для такого типа характерны пульсирующие извержения или периодически фонтанирующие базальтовой лавой из кратера или бокового прорыва.

На склонах самого высокого действующего в Евразии вулкана — Ключевской сопки располагается 80 побочных кратеров. Он находится в 30 километрах от поселка Ключи с населением в 4,5 тысячи человек. По имеющимся данным, угрозы для жилых пунктов в округе не выявлено.

Ранее, 5-tv.ru писал, что на Камчатке наступила стадия извержения вулкана Безымянный. Это произошло 12 апреля. Тогда столб из пепла достиг высоты в четыре тысячи метров над уровнем моря. Сообщалось, что шлейф пепла двигался на северо-восток от вулкана на расстоянии 90 километров. Сейсмологи предполагали, что в дальнейшем стоит подготовиться к кульминационному выбросу пепла на высоту 15 километров над уровнем моря.

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