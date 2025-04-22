Изменился ритуал: как пройдут похороны папы римского Франциска

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 19 0

Il Quotidiano: церемония похорон папы римского изменится

Изменился ритуал: как пройдут похороны папы римского Франциска

Фото: www.globallookpress.com/ALESSIA GIULIANI

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Понтифик стремился к сдержанности и в последние годы жизни говорил о необходимости пересмотра церемонии.

Похороны папы римского Франицска пройдут с рядом изменений в традиционной церемонии. Ритуал будет не таким масштабным, как раньше. К примеру, в этот раз принято решение отказаться от катафалка и церемонии закрытия гроба. Об этом сообщила местная газета Il Quotidiano.

Понтифик всю свою жизнь стремился к позиции сдержанности, а в свои последние годы жизни говорил близким о том, что его собственные похороны должны быть упрощены. Он считал традиционный ритуал слишком масштабным.

«Похоронный обряд, унаследованный от почетного папы Бенедикта XVI, был для Франциска слишком перегружен, с множеством лишних элементов, которые он считал устаревшими и которые захотел изменить в пользу более легкого и сдержанного ритуала, соответствующего его стилю», — отметили журналисты.

Тело папы римского не будут выставлять на катафалке, как делалось раньше для выражения почитания верующими. Церемония закрытия гроба также отменяется в этот раз. Согласно нововведениям, вместо двух бдений пройдет только одно.

После завершения церемонии прощания тело понтифика перенесут в базилику Санта-Мария-Маджоре, которая находится в Риме — столице Италии. Франциск еще при жизни упоминал, что хочет быть похоронен именно там, так как в церкви расположена икона Божией Матери Salus Populi Romani. Папа римский был тесно связан с ней при жизни.

Франциск умер накануне в возрасте 88 лет в результате мозгового инсульта. Официальную причину смерти понтифика назвали в Ватикане. Франциск впал в кому и перенес необратимый кардиоциркуляторный коллапс, уточняется в заявлении. Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о смерти папы римского.

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