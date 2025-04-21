Названа причина смерти Папы Римского Франциска

Понтифик хотел быть похороненным в римской базилике святой Марии Маджоре.

Папа Римский Франциск умер в результате мозгового инсульта. Официальную причину смерти понтифика назвали в Ватикане.

Франциск впал в кому и перенес необратимый кардиоциркуляторный коллапс, уточняется в заявлении.

Также стало известно, что понтифик завещал похоронить его в римской базилике святой Марии Маджоре — «в земле, без особых украшений». Папа Римский хотел, чтобы на его могиле было написано «Франциск» без дополнительных регалий.

Отмечается также, что расходы на погребение понтифика покрыл некий неназванный благотворитель.

Ранее 5-tv.ru писал, что ректор католической семинарии Петербурга напомнил о важных реформах Папы Римского Франциска. Главной среди них спикер назвал пасторскую реформу. Папа Римский Франциск обратил внимание на центральность фигуры Христа в проповеди и самой деятельности католической церкви, а не культурных или идеологических споров.

Ректор католической семинарии Петербурга также напомнил, что понтифик является символом единства католической церкви. Он и воспринимается как папа буквально — как отец.