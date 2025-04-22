Стала известна дата похорон папы римского Франциска

Исходя из Апостольской конституции, погребение должно состояться в течение четырех-шести дней после смерти.

Похороны папы римского Франциска пройдут в субботу, 26 апреля. Время проведения — 10:00 по местному времени, или 11:00 по мск. Подробности объявил Ватикан на официальном сайте.

«В субботу, 26 апреля 2025 года, в 10:00 утра перед собором Святого Петра будет совершена заупокойная месса по Франциску, как это предусмотрено в Ordo Exsequiarum Romani Pontificis», — сообщил в пресс-релизе глава Службы папских литургических церемоний монсеньор Диего Равелли.

Ordo Exsequiarum Romani Pontificis в переводе с латинского означает «Порядок похорон римского понтифика». Это акт, регламентирующий процесс похорон папы римского.

Из Апостольской конституции следует, что погребение должно состояться не позднее, чем через шесть дней после смерти. Перед собором Святого Петра будет проведена заупокойная месса по Франциску. Затем главу католической церкви похоронят в базилике Санта-Мария-Маджоре.

За процесс похорон будет ответственен камерленго Римско-католической церкви, кардинал, который возьмет на себя дела Ватикана до момента избрания нового папы. Сейчас эти обязанности исполняет ирландско-американский кардинал Кевин Фаррелл.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пройдут похороны папы римского Франциска.