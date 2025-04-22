«В родной город»: Гармаш собирается выступить в Херсоне после его освобождения

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 65 0

Сергей Гармаш планирует выступить в Херсоне после освобождения города

сергей гармаш приедет в херсон когда город освободят

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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В течение последних нескольких лет артист успел выступить в Геническе, Чаплынке, Скадовске, Донецке и Луганске.

Народный артист России Сергей Гармаш хочет выступить в Херсоне, когда город будет освобожден. Об этом он рассказал в интервью Херсонскому агентству новостей.

Сергей — уроженец Херсона. Он хотел бы выступить в родном городе после его освобождения. Эта цель кажется осуществимой, учитывая, что артист в течение последних нескольких лет неоднократно проводил концерты в Херсонской области.

«Когда освободят Херсон, конечно, поеду в родной город. Тем более, что в Херсонском академическом театре я знал людей, несколько раз проводил там творческие вечера», — сказал Гармаш.

В ноябре 2023 года он приезжал на гастроли в Геническ. Немногим позднее — в Мелитополь и Бердянск. А с последних выступлений в Геническе, Чаплынке и Скадовске едва прошел месяц.

Гармаш сотрудничает с донецкой и луганской филармониями. Идея о совместной работе пришла к нему, когда появились сложности с тем, чтобы согласовать график с оркестром Юрия Башмета.

«Есть спектакль, в котором я читаю по одному рассказу Александра Куприна и Константина Паустовского, а играет оркестр Юрия Башмета. Однако непросто согласовать график и выехать в исторические регионы вместе. И на этом фоне появилась идея все же дать представление с местными музыкантами», — рассказал Гармаш.

Для того, чтобы наладить контакт, хватило одного телефонного разговора. Выступление в Луганске прошло в сопровождении Луганской академической филармонии. Концерт в Донецке также был организован совместными усилиями.

Спустя некоторое время луганские музыканты приезжали выступать в Москву. Тогда же Гармаш и решился выступать в Херсонской области. Для этого он привлек к сотрудничеству Крымскую филармонию. Концерт в Херсоне прошел, за ним последовал спектакль в Севастополе.

Все свои выступления Сергей проводил на благотворительной основе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, Гармаш назвал отличие «Чебурашки-2» от первой части.

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