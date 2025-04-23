После перестрелки в Дербенте возбуждено уголовное дело

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 35 0

Уголовное дело возбуждено после перестрелки в Дербенте

Уголовное дело возбудили после перестрелки в Дербенте

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Пострадавший сотрудник полиции госпитализирован с травмами разной степени тяжести.

После перестрелки в Дербенте следственными органами России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело. В ходе инцидента пострадал сотрудник полиции. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ в Telegram-канале.

«По данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317-й УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа»), — сказано в сообщении.

Обстоятельства инцидента уточняются. В настоящий момент известно, что он произошел вечером 22 апреля. Полицейские пытались остановить преступника на машине. Тот все требования проигнорировал, сбил одного из правоохранителей, а затем открыл стрельбу по другим.

В отношении злоумышленника было применено табельное оружие, он скончался от полученных ранений. В его машине был обнаружен пистолет. Подвергшийся нападению сотрудник полиции госпитализирован с травмами разной степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что очевидец рассказал о перестрелке с полицейскими в Дербенте. Машина злоумышленника на полной скорости въехала во двор жилого жилого дома. В это время там играли дети, было много прохожих.

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