Осмысление нашего прошлого: Вайнберг о совместной с SHAMAN и Расторгуевым песне

Эта композиция вряд ли оставит людей равнодушными.

Песня «Минута молчания» должна подтолкнуть людей к тому, чтобы вспомнить и осмыслить общее прошлое, а также задуматься о настоящем и будущем. Об этом 5-tv.ru рассказал автор композиции, сенатор от Нижегородской области, а в прошлом музыкант группы «Любэ» Александр Вайнберг.

«Минута молчания» стала саундтреком к фильму «В списках не значился», который повествует о тяготах войны и героизме советского народа. В центре сюжета — подвиги солдат, защищавших Брестскую крепость. Лента является экранизацией одноименной повести Бориса Васильева, она приурочена к 80-летию Великой Победы.

Заглавную композицию исполнили Александр Вайнберг, народный артист РФ Николай Расторгуев и заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN.

Вайнберг рассказал, как создавалась песня «Минута молчания».

«Наверное, глубоко во мне советское воспитание, книги, фильмы, общение с фронтовиками и мысли о предстоящем Дне Победы — все вместе накопилось, и количество перешло в качество, что называется, „торкнуло“, и захотелось высказаться, поделиться переживаниями с соотечественниками. Слава Богу, я сразу услышал и музыку, и текст, словно через меня кто-то передавал что-то важное, что взволновало и меня самого. Если эта песня не оставит равнодушными людей, заставит вспомнить и осмыслить наше прошлое, задуматься о настоящем и будущем, значит, получилось», — поделился Александр Вайнберг.

Во многом тому, что «Минута молчания» появилась на больших экранах, поспособствовал народный артист РФ Владимир Машков. Услышав композицию, он сразу предложил сделать ее саундтреком.

«Эту песню надо не только понять, но и прочувствовать. Чему прекрасно поспособствовали своим талантом Николай Расторгуев и Ярослав Дронов (SHAMAN), которые великолепно сумели передать содержание и смысл песни», — заключил Вайнберг.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что SHAMAN исполнил песню к 80-летию Победы с Расторгуевым и Вайнбергом.