Пожар произошел около «Москва-Сити» в столице

В Москва-Сити случился пожар. Возгорание наблюдается у столичной станции метро «Деловой центр». Об этом сообщает источник 5-tv.ru и делится кадрами с места.

В Главном управление МЧС РФ по Москве заявили, что в данный момент проводятся оперативные работы по тушению пожара.

По прибытию на Пресненскую набережную спасатели сообщили о горении автомобиля на парковке административного здания. Предположительно, речь идет о парковке торгового центра «Афимолл».

Вся информация о происшествии уточняется и дополняется.