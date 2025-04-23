В Госдуме приняли закон о запрете рекламы эзотерических услуг: что важно знать

В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы эзотерики
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Исключения сделают для религиозных организаций.
В Госдуму внесен законопроект, который может серьезно повлиять на рынок эзотерических услуг. Документ предлагает ввести запрет на рекламу астрологов, тарологов и других представителей оккультных профессий. Исключения сделают только для традиционных религиозных организаций. Об этом сообщают «Известия».
Что предлагают депутаты
Полное название документа — «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, направленные на запрет рекламы эзотерических и энергетических услуг, духовных практик и развитие механизмов выявления и блокировки ресурсов, содержащих предложения о предоставлении таких услуг». Законопроект затрагивает две ключевые сферы: рекламу духовных практик и защиту информации.
Авторами инициативы стали Нина Останина, Алексей Корниенко (оба — КПРФ) и Андрей Свинцов (ЛДПР).
В документе подробно указаны профессии, попадающие под запрет. К ним относятся не только астрологи и тарологи, но и менее популярные — биоэнергетические терапевты, кристаллотерапевты и игропрактики.
Какие профессии попадут под запрет
Законопроект представил список из 36 профессий. Это алхимики, маги, медиумы, аура-диагносты и другие. Все они, по мнению депутатов, оказывают услуги, которые не могут быть проверены с точки зрения науки и медицины.
Закон, если вступит в силу, не будет распространяться на тех, кто имеет профильное образование. Например, нутрициологи, которые также упоминаются в законопроекте, хотя к эзотерике не имеют никакого отношения, имея медицинский диплом, смогут продолжить рекламировать свои услуги, а игропрактики и расстановщики — только при наличии высшего психологического образования.
Одним из важных моментов является исключение из запрета религиозных организаций. Это означает, что любые ритуальные и обрядовые практики, проводимые официальными духовными наставниками, не попадут под ограничения.
Что касается самой рекламы, то, согласно законопроекту, если такие материалы будут обнаружены в интернете, органы контроля смогут заблокировать доступ к сайтам, распространяющим эзотерические услуги. Также предлагается возможность блокировать страницы в социальных сетях, если на них размещена запрещенная реклама.
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