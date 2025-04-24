Опасные растения для собак и кошек: как защитить питомцев от отравлений

Пытаясь помочь любимцу, не стоит использовать народные средства, так как это может усугубить состояние животного.

Домашние растения могут представлять угрозу для здоровья питомцев. О самых опасных из них в беседе с журналистами URA.RU рассказал ветеринар Михаил Шеляков.

Зачем животные едят растения

Кошки едят растения, напоминает эксперт, чтобы очистить желудок от скопившейся шерсти, иногда — из-за дефицита витаминов и минералов, которые они находят в листьях и травах. По тем же причинам это делают и собаки.

Также не стоит забывать о любопытстве питомцев: новый предмет в доме может стать объектом пристального внимания.

Самые опасные растения

Михаил Шеляков называет несколько популярных комнатных растений, которые могут причинить вред питомцам. Например, драцена может вызвать отек гортани у кошек, что приведет к затрудненному дыханию и рвоте. В числе опасных растений — фикусы, которые содержат сок, токсичный для животных, и могут вызвать боль, отек слизистой и диарею. Алоэ вера и хедера, в свою очередь, содержат сапонин, способный вызвать у кошек расстройства пищеварения и даже судороги.

Кроме того, растения, такие как диффенбахия, замиокулькас и спатифиллум, содержат оксалат натрия, который вызывает ожоги слизистых, а также нарушение дыхания и глотания. Опасными также являются азалии, бегонии и даже хризантемы, которые могут привести к сильному отравлению, рвоте и диарее.

Собаки, как и кошки, могут отравиться растениями. По информации российской кинологической федерации, особенно опасны для собак ирисы, нарциссы, пионы, люпины, каллы, тюльпаны, лилии, гипсофилу, подснежники, нарциссы, хризантемы, ландыши, пионы, делфиниумы, наперстянку, а также гиацинты и сирень.

Экстренная помощь

При первых признаках отравления — рвоте, диарее, слюнотечении или затрудненном дыхании — необходимо немедленно принять меры. Важно эвакуировать животное с места, где оно съело растение, и вызвать рвоту. Это можно сделать с помощью специальных препаратов, которые продаются в ветеринарных аптеках.

Не стоит использовать народные средства, так как это может усугубить состояние животного.

Если состояние питомца ухудшается, необходимо как можно быстрее обратиться в ветеринарную клинику. Там применят специфические препараты для вывода токсинов из организма и проведут необходимые процедуры.

Ранее 5-tv.ru писал, что вспышка бешенства зафиксирована сразу в нескольких регионах России.