Песков: Украине следует вывести войска с территории новых регионов России

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 24 0

По словам пресс-секретаря Владимира Путина это единственное условие для начала переговоров о мирном урегулировании конфликта.

Песков призвал Украину вывести войска с территории новых регионов России

Фото: Reuters/Anatolii Stepanov

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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что для завершения конфликта на Украине от киевских властей требуется полностью вывести из новых регионов России весь воинский контингент. Такое требование он озвучил в беседе с французским изданием Le Point.

«Если бы Украина вывела свои войска из этих четырех регионов, то да — конфликт завершится. Все четыре региона закреплены в нашей конституции как неотъемлемые части России», — заявил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, украинские боевики продолжают оккупировать территории, которые с недавнего времени находятся в административных границах Российской Федерации. Этот факт не позволяет России вести какие-либо разговоры об остановке конфликта по линии соприкосновения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США представили союзникам проект мирного соглашения по Украине — документ предполагает приостановку боевых действий, сохранение за Россией контроля над рядом территорий и отказ Киева от стремления вступить в НАТО.

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