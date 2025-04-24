Терпение на исходе: Белый дом обвинил Зеленского в срыве переговоров

Эфирная новость 37 0

В Белом доме раскритиковали Зеленского за срыв переговоров

Фото, видео: Reuters/Valentyn Ogirenko; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что Дональд Трамп разочарован действиями украинского лидера.

Довольно жесткую риторику использовала в отношении президента Украины Владимира Зеленского пресс-секретарь Белого дома. По ее словам, администрация президента в ярости из-за срыва переговоров и его публичной критики мирных инициатив.

«К сожалению, президент Зеленский пытается вести эти мирные переговоры в прессе, а это неприемлемо для президента. Это должны быть переговоры за закрытыми дверями. (Президент США Дональд — Прим.ред.) Трамп разочарован, его терпение на исходе», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Срыв переговоров и разлад в отношениях между Киевом и Вашингтоном всерьез беспокоит европейских союзников. Так, Financial Тimes сообщает, что власти Великобритании, Франции и Германии якобы опасаются выхода США из переговорного процесса. Действиями Зеленского все больше недовольны и внутри страны.

Как пишет издание Politico, депутаты Верховной рады требуют разъяснений, как на самом деле проходят мирные переговоры и заключение сделки по минералам с США.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.36
0.90 94.57
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

14:10
Извержение вулкана на Камчатке: ученые предупреждают о риске пеплопада
13:55
Материалы для ледоколов будут сертифицированы в Курчатовском институте
13:42
Сервисы заблокировали 190 тысяч электросамокатчиков в России
13:25
Захарова: Зеленский будто специально подставил США в пасхальное перемирие
13:08
Коллективный интеллект: близняшки из Австралии стали звездами интернета
12:55
Терпение на исходе: Белый дом обвинил Зеленского в срыве переговоров

Сейчас читают

Россия активно развивает искусственный интеллект для военных нужд
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака
Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года