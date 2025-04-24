Терпение на исходе: Белый дом обвинил Зеленского в срыве переговоров
В Белом доме раскритиковали Зеленского за срыв переговоров
Фото, видео: Reuters/Valentyn Ogirenko; 5-tv.ru
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Пресс-секретарь Белого дома заявила, что Дональд Трамп разочарован действиями украинского лидера.
Довольно жесткую риторику использовала в отношении президента Украины Владимира Зеленского пресс-секретарь Белого дома. По ее словам, администрация президента в ярости из-за срыва переговоров и его публичной критики мирных инициатив.
«К сожалению, президент Зеленский пытается вести эти мирные переговоры в прессе, а это неприемлемо для президента. Это должны быть переговоры за закрытыми дверями. (Президент США Дональд — Прим.ред.) Трамп разочарован, его терпение на исходе», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Срыв переговоров и разлад в отношениях между Киевом и Вашингтоном всерьез беспокоит европейских союзников. Так, Financial Тimes сообщает, что власти Великобритании, Франции и Германии якобы опасаются выхода США из переговорного процесса. Действиями Зеленского все больше недовольны и внутри страны.
Как пишет издание Politico, депутаты Верховной рады требуют разъяснений, как на самом деле проходят мирные переговоры и заключение сделки по минералам с США.
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