«Рекордное количество отправлений»: в Москве стартовала летняя речная навигация

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 27 0

В Москве начался сезон летней речной навигации

Сергей Собянин объявил о запуске летней речной навигации в Москве

Фото: mos.ru

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На линию выйдет новый теплоход — «Николай Жарков».

В Москве стартовала летняя речная навигация. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Ожидаем рекордное количество прибытий и отправлений круизных теплоходов — более 2,5 тыс. швартовок», — сказано в сообщении.

Сезон речной навигации откроют праздничные мероприятия на Северном и Южном вокзалах. По Москве-реке пройдет парад судов — более 20 прогулочных теплоходов, электросудно и экипаж водного транспорта МВД России. Они начнут движение в Нагатинском затоне и проследуют до причала Нескучный Сад в Центральном административном округе.

На линию выйдет новый теплоход — «Николай Жарков». Появится маршрут «Новоспасский — ЗИЛ», ряды транспорта пополнят десять электросудов.

Речной транспорт встречают чистые набережные, парапеты и ограждения. Сотрудники городских служб привели в порядок причалы и сходы к воде, отремонтировали основания из гранита и бетона, обновили резиновые отбойники, разметку ограничительных линий и указатели движения на посадку и высадку.

Безопасность акватории Москвы-реки круглосуточно находится под контролем Речного ситуационного центра и Московской речной полиции. Мониторинг производится с помощью 500 камер наружного наблюдения, сотрудники патрулируют территорию протяженностью 670 километров на водном транспорте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве откроются детские военно-спортивные лагеря.

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