Это поможет каждому родителю: как определить высокочувствительного ребенка

Психолог перечислила главные признаки.

Высокочувствительные дети — это те, кто воспринимает все вокруг более глубоко и интенсивно, чем другие. Подростковый психолог, нейропсихолог, педагог-психолог международного образовательного центра Сусанна Баринова в беседе с 5-tv.ru перечислила основные признаки, которыми обладают эти дети. Возможно, вы узнаете в них свое чадо.

Замечает мелочи, которые другие не видят

Например, он может сказать: «Мама, ты сегодня поменяла духи?» или «Почему у бабушки на картине в гостиной появилась новая трещинка?». Такой ребенок обращает внимание на детали, которые другие даже не замечают.

Легко перегружается в шумных или ярких местах

После похода в торговый центр, на праздник или в кино он может стать капризным, усталым или даже заплакать. Дело в том, что ему нужно время, чтобы «переварить» все впечатления.

Например, он может сказать: «Мне слишком громко» или «Я хочу домой, здесь много людей».

Глубоко переживает эмоции

Если он смотрит грустный мультик, то может плакать или долго обсуждать, почему герою было так плохо. Он также очень чутко реагирует на чувства других людей. Например, если мама расстроена, он может подойти и обнять, даже если его об этом не просили.

Любит тишину и спокойствие

Ему нравится играть в одиночестве или с одним-двумя друзьями, а не в большой шумной компании. Он может предпочесть книгу или спокойную игру вместо активных развлечений.

Чувствителен к физическим ощущениям

Ему может не нравиться одежда с грубыми швами, бирками или слишком тесная обувь. Он может сказать: «Эти носки колются» или «Эта шапка слишком тяжелая».

Задает глубокие вопросы

Высокочувствительные дети часто размышляют о жизни, спрашивают: «Почему люди болеют?», «Что будет после смерти?» или «Почему мир такой несправедливый?». Их вопросы могут удивить вас своей глубиной.

Долго привыкает к новому

Новая школа, новый учитель или даже новая еда могут вызвать у него тревогу. Ему нужно время, чтобы адаптироваться к изменениям.

Психолог отмечает, что высокочувствительные дети точно такие же, как и все. Это не недостаток, не достоинство — он просто такой человек, и к нему необходим особый подход.

Более того, иметь в семье такого ребенка — потрясающе, потому что эти дети учат нас понимать более высокие материи, говорит Баринова. Они учат родителей быть более эмоциональным, чувствительным, сострадательным, помогают войти в гармонию. Эти дети учат нас и являются проводником к более высоким материям.

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