Педагог оказалась в центре скандала после конфликта с учеником в Петербурге

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Отец школьника — сотрудник администрации Василеостровского района.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

В Петербурге заслуженный педагог России оказалась в центре скандала после конфликта с четверо-классником. За ребенка вступился отец, сотрудник администрации Василеостровского района. В итоге — в отношении 68-летней учительницы началась служебная проверка. А самой ей после сильного стресса понадобилась помощь врачей. Анастасия Репикова выслушала все стороны.

Педагог с сорокалетним стажем Лия Юрьева слегла с гипертоническим кризом. Подорвал здоровье скандал с одним из учеников. По ее словам, во время урока он включал музыку на телефоне, а на замечания ответил хамством. Далее разбирательство продолжилось уже в кабинете директора школы.

«Я, вот этот папа Козицына и директор. Она стала на меня орать прямо при нем, что я больная, что я неадекватная, что какое я имела право… А папа этот сидит и смеется. И чтобы завтра ноги вашей в этой школе не было», — рассказала Лия Юрьева, учительница.

Отец школьника — сотрудник администрации Василеостровского района Никита Козицын. Он уже написал жалобу на преподавателя в отдел образования. Утверждает, что учительница превысила свои полномочия. Но нам суть претензии к заслуженному педагогу — пояснять отказался.

Родители других детей класса просили Козицына жалобу забрать. Ведь у Лии Юрьевой до этого инцидента была безупречная репутация.

«Папа мальчика ответил: „Да вы понимаете, я подключил таких людей, как я буду выглядеть в их глазах?“ Вот его ответ. То есть он на контакт не идет», — сообщил Дмитрий Репин, отец ученицы 4 «А» класса.

В защиту учительницы родители создали петицию. Дети ситуацию вокруг учительницы восприняли очень остро.

«Дети просто плачут — они договорились не ходить школу и стоило большого труда уговорить пойти», — сообщила Анастасия Самсонова, мама ученика 4 «А» класса.

Школе пришлось организовать собрание, куда также пригласили сотрудников администрации района. Встреча прошла за закрытыми дверями. Пришел и тот самый чиновник — Никита Козицын, но с прессой. Традиционно был немногословен.

Зато ответили нам в администрации Василеостровского района, где трудится Никита Козицын. Личной заинтересованности своего сотрудника в этой ситуации не увидели и в отношении чиновника проверку проводить не будут. Приказ об отстранении Лии Юрьевой от уроков тоже пока не подписан, но проверку в отношении нее никто не приостанавливал.

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