Российские дипломаты возложили венки к мемориалу в Торгау

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Власти Германии пытались принизить значение встречи на Эльбе.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Rosseforp; 5-tv.ru

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Накануне исполнилось 80 лет исторической встрече на Эльбе. 25 апреля 1945 года советские и американские солдаты совместными усилиями разгромили группировку немцев в районе города Торгау.

В память о том знаковом событии делегации нескольких стран, в том числе России, возложили цветы к мемориалу павшим солдатам антигитлеровской коалиции. Но власти страны, которую пришлось освобождать от нацизма, сделали все, чтобы не пустить наших дипломатов. Им последним дали возложить венки к советскому памятнику.

Премьер-министр Саксонии, Михаэль Кречмер, и вовсе вел себя некорректно. Он не представил российского посла собравшимся и не предоставил ему слово. Но Сергей Нечаев проигнорировал провокации и подчеркнул: ему не нужно специальное приглашение, чтобы почтить память советским воинам-освободителям и союзникам.

«Мы встретились здесь с потомками американских солдат, которые участвовали — их деды тогда участвовали в том знаменитом рукопожатии в апреле 1945 года на Эльбе. И мы рады, что они тоже с нами. Мы ценим вклад союзников в Победу во Второй мировой войне. Никогда не умаляли вклад ни американских, ни британских… и, тем более, польские солдаты здесь участвовали в совместных боях», — сказал Сергей Нечаев, чрезвычайный и полномочный посол России в Германии.

Правда, официальная американская делегация на торжества не приехала.

25 апреля 1945 года в районе Торгау на Эльбе войска 1-го Украинского фронта встретились с подразделениями Первой армии США. Союзники раскололи остатки вооруженных сил Германии на две части. Как отметили сегодня в нашем МИДе, встреча на Эльбе стала предвестником поражения нацистской Германии и кульминацией борьбы союзников по антигитлеровской коалиции против нацизма.

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