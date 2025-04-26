Житель Сургута чуть не умер после игры в футбол

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 23 0

Тромб оторвался у 51-летнего жителя Сургута во время игры в футбол

Житель Сургута чуть не умер после игры в футбол

Фото: 5-tv.ru

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У него оторвался тромб.

Игра в футбол едва не закончилась трагедией для 51-летнего жителя Сургута. Через несколько недель после полученной во время матча травмы он попал на стол к хирургам с «оторвавшимся тромбом». Удивительную историю спасения пациента рассказал глава Департамента здравоохранения Югры Роман Паськов в своем Telegram-канале.

Во время игры в футбол мужчина ударился ногой о ворота, после этого обратился в травматологию.

«Иммобилизация гипсовой лангетой, малоподвижный режим и прогрессирующий отек правой нижней конечности привели к развитию тромбоза… Состояние крайне угрожающее — речь шла о считанных часах», — рассказал Паськов.

Консилиум принял решение применить высокотехнологичный и инновационный метод ультразвукового направленного тромболизиса с системой EKOS. Все процедуры длились около семи часов.

Он помог стабилизировать состояние пациента, он быстро пошел на поправку и уже через несколько дней был выписан из больницы.

«Еще несколько лет назад такие пациенты имели крайне низкие шансы. Сегодня — выживают», — передал Паськов слова Павла Кана, заведующего отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Сургутской больницы.

Ранее 5-tv.ru писал, что гипертоксический грипп сгубил школьницу за три дня в Петербурге. Девочку доставили в одну из городских больниц в среду, 23 апреля, с подозрениями на грипп и трудностями с дыханием. Менее чем через полчаса ребенок скончался. По предварительным данным, школьнице диагностировали гипертоксическую форму гриппа А.

Удивительно, что, по информации родителей ребенка, первые симптомы появились только в понедельник — это был насморк и высокая температура, более 39 градусов. Скорую вызвали, когда девочке стало трудно дышать. В больнице у нее не выдержало сердце.

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