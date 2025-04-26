Житель Сургута чуть не умер после игры в футбол

У него оторвался тромб.

Игра в футбол едва не закончилась трагедией для 51-летнего жителя Сургута. Через несколько недель после полученной во время матча травмы он попал на стол к хирургам с «оторвавшимся тромбом». Удивительную историю спасения пациента рассказал глава Департамента здравоохранения Югры Роман Паськов в своем Telegram-канале.

Во время игры в футбол мужчина ударился ногой о ворота, после этого обратился в травматологию.

«Иммобилизация гипсовой лангетой, малоподвижный режим и прогрессирующий отек правой нижней конечности привели к развитию тромбоза… Состояние крайне угрожающее — речь шла о считанных часах», — рассказал Паськов.

Консилиум принял решение применить высокотехнологичный и инновационный метод ультразвукового направленного тромболизиса с системой EKOS. Все процедуры длились около семи часов.

Он помог стабилизировать состояние пациента, он быстро пошел на поправку и уже через несколько дней был выписан из больницы.

«Еще несколько лет назад такие пациенты имели крайне низкие шансы. Сегодня — выживают», — передал Паськов слова Павла Кана, заведующего отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Сургутской больницы.

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