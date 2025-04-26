Гипертоксический грипп сгубил школьницу за три дня в Петербурге

Десятилетняя школьница в Петербурге умерла на третий день после обнаружения симптомов гриппа. Трагическую историю рассказывает «Фонтанка».

Издание отмечает, что девочку доставили в одну из городских больниц в среду, 23 апреля, с подозрениями на грипп и трудностями с дыханием. Менее чем через полчаса ребенок скончался. По предварительным данным, школьнице диагностировали гипертоксическую форму гриппа А.

Удивительно, что, по информации родителей ребенка, первые симптомы появились только в понедельник — это был насморк и высокая температура, более 39 градусов. Скорую вызвали, когда девочке стало трудно дышать. В больнице у нее не выдержало сердце.

Ранее 5-tv.ru писал, как отличить паническую атаку от сердечного приступа. По словам специалистов, к медикам часто приходят люди, жалующиеся на проблемы с сердцем, но выясняется, что с этим органом все в порядке. Таких пациентов перенаправляют к неврологу, так как описываемые симптомы могут быть характерны и для панических атак.

Отличить одно от другого можно по нескольким признакам, заверяют эксперты.