В ООН приостановили три программы поддержки беженцев на Украине

США сократили финансирование проектов.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) приостановило три программы поддержки на Украине в связи с сокращением финансирования со стороны США. Об этом сообщается в материале агентства Reuters со ссылкой на представителя управления Каролину Линдхольм Биллинг.

«Некоторые программы, которые мы ранее реализовывали при щедрой поддержке финансирования США, приостановлены… Нам пришлось сократить число людей, которым мы отдаем приоритет», — сказала она.

Представители агентства отметили, что в прошлом году вклад США составлял 40% финансирования УВКБ ООН. Однако решения американского лидера Дональда Трампа, принятые вскоре после вступления в должность, остановили финансовые потоки. В результате заявка управления на выделение 3,32 миллиарда долларов на помощь 8,2 миллиона человек на Украине была исполнена лишь на четверть.

Не только США, но и другие страны Запада, что прежде содействовали финансированию, стали экономить. Теперь они предпочитают тратить средства на оборону. Что же касается положения Украины, по данным прессы, инвесторы отказали стране в реструктуризации долга в 2,6 миллиарда долларов. Ситуация грозит Киеву дефолтом, однако власти не прекращают переговоры и ищут варианты. Что касается американских вкладов, президент Украины Владимир Зеленский не считает их долгом и не собирается возвращать.

Ранее 5-tv.ru выяснял, как Зеленский собирается вернуть Крым путем дипломатии.