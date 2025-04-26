«Наврал»: Захарова раскритиковала слова Зеленского о планах вернуть Крым путем дипломатии
Захарова раскритиковала слова Зеленского о планах вернуть Крым путем дипломатии
Фото: www.globallookpress.com
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Официальный представитель МИД России указывает на то, что Киев пытается обмануть Вашингтон.
Владимир Зеленский врет, когда говорит президенту США Дональду Трампу, что Крым можно вернуть путем дипломатии. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Зеленский, отвечая Трампу, заявил, что Крым „можно вернуть“ путем дипломатии и санкций… Зеленский своих предает, что говорить о судьбе тех, кого он регулярно взрывает и обстреливает. „Дипломатия“ Зеленского — это убийства, терроризм, ложь, ненависть и подлость. „Крымская дипломатия Зеленского“ — это убийства крымчан, попытки уничтожения крымского моста, террор в отношении всего и вся на полуострове…» — отметила дипломат.
Захарова подчеркивает, что в беседе с президентом Трампом Зеленский говорит неправду.
«То обещал выполнять 30-дневный мораторий на удары по ТЭК — наврал, то обещал держаться пасхального перемирия — наврал, то рассказывал про „удары по мирным украинским городам“ — наврал», — приводит примеры представитель МИД РФ.
Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова назвала терактом убийство генерала Москалика. Официальный представитель МИД России отметила, что главным вопросом на сегодня остается прекращение войны «в центре Европы», подчеркнув, что жертв ежедневно становится все больше.
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