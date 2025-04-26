США ограничили помощь Украине в кибербезопасности

За пять лет Штаты выделили более 200 миллионов долларов для содействия Незалежной.

Вашингтон ограничил помощь Киеву в сфере кибербезопасности. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

За последние пять лет Агентство США по международному развитию (USAID) выделило Украине более 200 миллионов долларов на содействие в этом. Поддержка включала в себя обучение, поставку оборудования и программного обеспечения организациям по всей стране.

«Усилия США по оказанию помощи Украине в защите от кибератак были свернуты на фоне широкомасштабных помех со стороны администрации главы Белого дома Дональда Трампа», — говорится в публикации.

При этом часть того компьютерного оборудования и программного обеспечения, которое планировалось доставить Киеву, так и не отправили.

В агентстве отметили, что американский госсекретарь Марко Рубио заинтересован в том, чтобы каждый доллар был потрачен на то, чтобы сделать США сильной и процветающей страной. Поэтому USAID проверяет проекты с целью определить, какие из них будут лучше способствовать этой задаче.

Bloomberg подчеркнуло, что самый крупный контракт Агентства США по международному развитию с Украиной стоил 128 миллионов долларов для защиты критической инфраструктуры страны.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что управление верховного комиссара ООН приостановило три программы поддержки беженцев на Украине.