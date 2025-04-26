Власти Швеции предложили экспроприировать православную церковь в Вестеросе

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 19 0

Шведы хотят конфисковать здание из-за «угрозы безопасности».

Власти Швеции предложили экспроприировать православную церковь в Вестеросе

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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В шведском городе Вестерос представители Умеренной коалиционной партии предложили перенести здание представительства Русской православной церкви, которое находится рядом с аэропортом. Об этом стало известно 26 апреля из сообщения телеканала SVT.

Глава местного отделения партии Элисабет Унель высказала мнение о том, что в нынешней ситуации следует исключить присутствие иностранных организаций в районе аэропорта, поскольку это может создавать риски для безопасности. Она подчеркнула, что речь идет о «собственности иностранного государства, находящейся в уязвимом месте».

Представители власти направили в администрацию Вестероса официальное предложение о конфискации здания. Ответ на это предложение ожидается в конце мая. В случае положительного решения вопрос будет передан на рассмотрение правительства, а владельцу здания будет предложена компенсация, которая составит 25–30% от рыночной стоимости.

Как подчеркнул Стаффан Янссон, занимающий пост главы местной администрации, ранее в Вестеросе не рассматривалась возможность изъятия собственности на основании предполагаемых связей с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ООН выразили беспокойство преследованием РПЦ и УПЦ на Украине.

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